Не все европейцы испытывают усталость от происходящего

Минувший саммит G20 завершился множественными призывами о мирном урегулировании конфликта между Россией и Украиной. Президент Франции Эммануэль Макрон старался активно продвигать эту мысль другим западным лидерам, после того, как ему передал послание через главу Гвинеи Владимир Путин. Однако к политику прислушались не все.

Как сообщает Bloomberg, Лондон скептически оценил идею Парижа начать мирное урегулирование. Британцы заявили, что якобы российский лидер попросту решил приостановить боевые действия после ряда военных неудач.

Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли утверждает, что призывы к переговорам со стороны Москвы неудивительны, однако в данной ситуации нужно продолжать поддерживать украинцев до тех пор, пока они сами не решать все завершить.

По словам дипломата, переговоры не должны быть "кнопкой паузы" для подготовки к последующим боям. И Россия, указал он, вероятно, именно так и собирается их использовать, поскольку сталкивается с "откатом" на поле боя.

Ранее в США, России и на Украине смягчили риторику по вероятному мирному урегулированию конфликта. Тем не менее, каждая из сторон, оценивая завления другой, не верит в серьезность подобных высказываний, указывая, что за призывами стоит попытка достичь собственных политических или военных целей.