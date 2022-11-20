Глава МАГАТЭ пришел в ярость после новой выходки ВСУ

Глава МАГАТЭ пришел в ярость после новой выходки ВСУ
Фото: Luiz Rampelotto/EuropaNewswire/www.globallookpress.com
Украинцы снова начали обстреливать ЗАЭС

Сегодня, 20 ноября, российская сторона сообщила о возобновлении обстрелов Запорожской АЭС. Видеоподтверждение атак опубликовал на своей странице в соцсетях Рамзан Кадыров. Позже информацию подтвердили в российском Минобороны, а также в "Росатоме". 

Советник гендиректора компании Ренат Карчаа заявил, что всего со стороны ВСУ было выпущено около 12 ракет – шесть из них попали в бассейн фонтана-охлаждения реакторов, два – в сухое хранилище ядерных отходов.

В Минобороны позже пояснили, что восемь снарядов разорвались между пятым энергоблоком и спецкорпусом №2, три – попали между четвертым и пятым энергоблоками и один – в крышу спецкорпуса №2. После десяти часов утра прилетело еще две ракеты, которые должны были повредить линию электропередач, которая питает станцию. 

"Стрельба велась из района населенного пункта Марганец, огневые средства противника подавлены", – заявили в ведомстве. 

На обстрелы ЗАЭС уже отреагировал глава МАГАТЭ Рафаэль Гроссии. В своем заявлении, опубликованном на сайте организации, он подтвердил, что 19 и 20 ноября на территории ядерного объекта произошло несколько мощных взрывов. Он отдельно подчеркнул, что это прервало длительный период тишины около станции.

"Новости от нашей команды вчера и сегодня утром крайне тревожны. На площадке этой крупной атомной электростанции произошли взрывы, что совершенно недопустимо. Кто бы ни стоял за этим, он должен немедленно остановиться. Как я уже говорил много раз, вы играете с огнем!", – выпалил Гросси.

Он призвал срочно ускорить процесс по созданию зоны ядерной безопасности над Запорожской АЭС. 

По словам экспертов МАГАТЭ, разрушения после обстрелов есть, но они некритичны для ядерной безопасности. Сведений о пострадавших нет.

Источник: МАГАТЭ ✓ Надежный источник
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