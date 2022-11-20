Во всем обвинили российские спецслужбы

Главное управление разведки Минобороны Украины утверждает, что в ближайшее время на белорусских территориях могут произойти теракты. Не исключено, что они спровоцируют техногенные катастрофы различного масштаба.

По данным украинских разведчиков, разработкой плана терактов якобы занимаются российские спецслужбы – так они планируют привлечь войска Белоруссии к конфликту на Украине.

Теракты более всего вероятны на объектах, которые граничат со странами НАТО и украинскими территориями. В ГУР утверждают, что самой вероятной целелью будет АЭС "Островец".

Виновными в произошедшем официальные власти назовут граждан стран НАТО и Украины, которые переоденутся в военную форму Белоруссии.

В ведомстве уверяют, что на этом фоне приграничные войска, подразделения КГБ и МВД республики привели в повышенную готовность.

Ранее официальные власти Белоруссии утверждали, что со стороны Польши существует угроза военного наступления, поскольку в данный момент наблюдается большая концентрация войск у границ.