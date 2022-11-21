Капкан сработал: НАТО втягивали Кремль в "украинскую ловушку" с 2014 года

Капкан сработал: НАТО втягивали Кремль в "украинскую ловушку" с 2014 года
Staff Sgt. Royce Dorman/www.globallookpress.com
А накачивать нужно было еще усерднее, считают в альянсе

Североатлантический альянс предоставил в значительных объемах военную помощь вооруженным силам Украины еще до того, как Кремль объявил о начале специальной военное операции. Соответствующее заявление сделал сегодня, 21 ноября, генсек альянса Йенс Столтенберг, выступая на парламентской ассамблее организации в Испании.

Столтенберг заявил, что в НАТО извлекли главный урок из сложившейся ситуации – альянсу следовало еще интенсивнее накачивать Украину собственным оружием.

Однако, подчеркнул генсек, на протяжении восьми лет в НАТО щедро занимались милитаризацией Украины. 2022-й год, добавил Столтенберг, также будет сопровождаться ростом расходом альянса на вооружение, пишет "Радио 1".

Источник: Известия ✓ Надежный источник
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