А накачивать нужно было еще усерднее, считают в альянсе

Североатлантический альянс предоставил в значительных объемах военную помощь вооруженным силам Украины еще до того, как Кремль объявил о начале специальной военное операции. Соответствующее заявление сделал сегодня, 21 ноября, генсек альянса Йенс Столтенберг, выступая на парламентской ассамблее организации в Испании.

Столтенберг заявил, что в НАТО извлекли главный урок из сложившейся ситуации – альянсу следовало еще интенсивнее накачивать Украину собственным оружием.

Однако, подчеркнул генсек, на протяжении восьми лет в НАТО щедро занимались милитаризацией Украины. 2022-й год, добавил Столтенберг, также будет сопровождаться ростом расходом альянса на вооружение, пишет "Радио 1".