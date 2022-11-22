Озвучены вероятные сроки новой волны мобилизации в России

Не исключено, что все может повторится через несколько недель

Военный эксперт Алексей Суконкин считает, что прошедшая осенью мобилизация в России вряд ли будет единственной, хотя все зависит от ситуации на поле боя. Он допускает, что в будущем в стране могут снова стартовать мобилизационные мероприятия, назвав два вероятных срока, передает МК.

Аналитик полагает, что новое крупномасштабное наступление ВС РФ начнется, когда застынет грязь и все мобилизованные в сентябре-октябре будут готовы сражаться после подготовки. Окончания активной фазы спецоперации он ожидает в ближайшие две недели.

"Потом фронт снова будет заморожен – на срок, достаточный для формирования новых запасов и ресурсов. В общем, примерно в январе может стартовать новый набор граждан в войска. В середине весны – еще один", – указал он.

Эксперт отметил, что удары по инфраструктуре Украины – хорошая задумка. Но вряд ли станет решающим шагом в украинском конфликте. По его словам, все закончится тогда, когда "на горло врагу наступит сапог солдата".