Зима станет решающей: Россия готовит украинской армии "сюрприз" на 2023 год

Зима станет решающей: Россия готовит украинской армии "сюрприз" на 2023 год
Фото: MOD Russia/www.globallookpress.com
Противник не знает, где будет нанесен основной удар

В настоящее время на линии боестолкновения ситуация для обеих сторон достаточно напряженная. Пока, однако, крупных боев не наблюдается. В настоящее время ВСУ концентрируются на Гуляй-Поле и Угледаре, где скапливают силы, указал военный эксперт Алексей Леонков.

На южном направлении украинские войска готовятся к разрезанию сухопутного пути в Крым с помощью атаки в направлении Мелитополя и Бердянска. После улучшения погодных условий противник попытается организовать очередной "наступ".

В дальнейшем же и украинская сторона, и российские войска будут готовиться к зимней кампании, которая вовсе не подразумевает массового скопления на линии боесоприкосновения и массового "подвоза" живой силы на БТРах для последующей атаки "в лоб".

В основной части подготовка к зиме будет означать накопление резервов, техники и оружия, а также материального и технического снабжения для обеспечения наступательной операции.

Естественно, указывает Леонков, подобные мероприятия будут проводить исключительно скрытно – противник не должен знать о конкретном месте основного удара. Запад же готовится к разным вариантам, понимая, что частичная мобилизация, главным образом, формировалась для стратегической операции – либо наступления, либо контрнаступления. А решать, где Россия будет наступать, решит штаб СВО.

Источник: Московский Комсомолец ✓ Надежный источник
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