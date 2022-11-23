Украину ждет коллапс: страна не выдержала ракетных ударов

Экономике Незалежной пришел конец

23 ноября украинская инфраструктура пережила запредельные нагрузки, которые на этот раз не выдержала. Военный эксперт Юрий Кнутов считает, что в 2023 году Украине потеряет порядка 70 процентов своих энергетических мощностей. Экономика Незалежной умирает заживо.

В Киеве прекратили подачу воды, метро в настоящее время не работает, фиксируются перебои электроэнергии. Полный блэкаут в Полтаве с Миргородом, Запорожье и Ровно, Харькове и Луцке с Черниговом. Южноукраинская и Хмельницкая АЭС отключены работу, Ровенская АЭС работает в аварийном режиме.

Ракетные удары, нанесенные российскими войсками, гарантированно парализуют ряд военных предприятий по производству бронетехники. Нужно понимать, что обесточены и военные объекты по прохождению подготовки с учебными центрами. Все это спровоцирует замедление наступательных темпов украинских войск на фронте.

РФ занимается уничтожением исключительно подстанций, которые реально восстановить. Правда, особенность таковых в том, что они все построены по советскому образцу, а предприятия, производящие такие трансформаторы, остались в России.

Кнутов прогнозирует, что в 2023 году Украина переживет коллапс экономики. Такими темпами в январе страна лишится 70 процентов энергомощностей, а Киев сядет за стол переговоров.