И публично плюнул в лицо европейским партнерам

Украинский лидер Владимир Зеленский обратился с упреками к Парламентской ассамблее ОБСЕ, которая проходит с 24 ноября в Сейме Польши. По словам президента Незалежной, спустя какие-то несколько месяцев после решения Кремля о проведении СВО международные площадки тут и там пытаются найти способы выдавить Россию и лишить ее членства – но не ОБСЕ, где Москва сохраняет свое членство, передает "Общественная служба новостей".

По словам главы Украины, "государство-террорист" остается членом ПА – "вашей Парламентской ассамблеи", как выразился украинский лидер.

Вместе с тем Зеленский заявил, что на Кремль нужно давить всеми возможными способами, если все присутствующие в зале относят себя к "лидерам движения к миру".

Отдельного упоминания президент Украины удостоил Польшу, не пустившую российскую делегацию. Однако в ином случае российской стороне бы позволили выступать в Сейме. Виной тому, считает Зеленский, "устаревшие процедуры".

"Если рудиментарные процедуры должны беречь ложные представления о безопасности и сотрудничестве в Европе и не защищают жизни людей, то нельзя оставаться заложниками таких процедур",– высказался президент Украины.

Однако глава государства не стал уточнять, каким образом исключение РФ поможет приостановке или деэскалации боевого конфликта.

Как пишет телеканал "360", ранее Зеленский заявил, что готов поддержать "возвращение" Крыма без использования силовых методов – однако если кто-то предложит такой способ.