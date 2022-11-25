Украину ждет разгром зимой: в НАТО уверены в победе России

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Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что Украина столкнется с "ужасающей зимой", что ударит по боеспособности ВСУ. По словам генсека НАТО, холода отразятся не только на позициях Киева, но и на положении коллективного Запада в целом.
Столтенберг, однако, указал, что альянс не собирается сдавать позиции, даже если ему придется заплатить куда более дорогостоящую цену.
По этой причине НАТО намерено продолжить оказывать военную помощь политическому руководству Украины – альянс не может допустить победу Российской Федерации, уточняет "Радио 1".
"Мы не отступим", – заявил генсек.
При кажущемся бедственном положении ВСУ Киев не отказывается от давней воинственной риторики: недавно Владимир Зеленский заявил, что Украина не собирается пересматривать планы по захвату Крыма. Позднее в Кремле заявили, что об отчуждении российских территории не может быть и речи, передает "Свободная Пресса".
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