Путин рассказал о своих сожалениях о конфликте в Донбассе

Путин рассказал о своих сожалениях о конфликте в Донбассе
Фото: Kremlin Pool/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Лидер отметил, что присоединение новых регионов нужно было провести раньше

Во время встречи с матерями участников СВО рассказал, что Россия с 2014 года надеялась на возможность урегулировать ситуацию в Донбассе. Но, к сожалению, этого не произошло.

Президент верил, что еще не все потеряно, и регион вернется обратно в состав Украины. Но российские власти не до конца оценивали настроения жителей ДНР и ЛНР. 

По словам Путина, воссоединение регионов с Россией должно было произойти раньше – возможно, это помогло бы избежать такого количества жерт, в том числе и погибших от обстрелов детей. 

При этом президент отметил, что РФ делает правое дело, защищая Донбасс. 

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
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