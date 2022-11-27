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После массовых атак по украинской инфраструктуре российские войска начнут атаковать логистику противника. Соответствующее заявление сделал генерал-лейтенант, депутат Государственной думы РФ Андрей Гурулев.
Военный эксперт указал, что украинские войска, а также сама страна уже испытывает огромные проблемы в обеспечении своей жизнеспособности. Однако для нейтрализации противника необходимо не только обеспечить ему проблемы с критической инфраструктурой.
"Существует не только логистика, к примеру, банковская. Чтобы "все встало", можно ударить по центру банковских операций", – заявил Гурулев.
Основной задачей атак по критической инфраструктуре противника, указал политик, является остановка его военной промышленности. Сейчас эту задачу удалось выполнить.
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