Россия ударит по экономике: генерал раскрыл новый план Путина по Украине

Россия ударит по экономике: генерал раскрыл новый план Путина по Украине
Sergei Chuzavkov/www.globallookpress.com
После атак по инфраструктуре на очереди кое-что еще

После массовых атак по украинской инфраструктуре российские войска начнут атаковать логистику противника. Соответствующее заявление сделал генерал-лейтенант, депутат Государственной думы РФ Андрей Гурулев.

Военный эксперт указал, что украинские войска, а также сама страна уже испытывает огромные проблемы в обеспечении своей жизнеспособности. Однако для нейтрализации противника необходимо не только обеспечить ему проблемы с критической инфраструктурой.

"Существует не только логистика, к примеру, банковская. Чтобы "все встало", можно ударить по центру банковских операций", – заявил Гурулев.

Основной задачей атак по критической инфраструктуре противника, указал политик, является остановка его военной промышленности. Сейчас эту задачу удалось выполнить.

Источник: Царьград ✓ Надежный источник
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