Украинских раненых вывозят автомобили скорой помощи и бронетранспортеры

Украинская армия понесла сокрушительные потери после боев под Артемовском, расположенном на территории ДНР. Как пишет The New York Times, пятница 25 ноября оказалась черным днем для вооруженных сил Украины.

Жертвы с украинской стороны в тот день были "нескончаемыми", пишет The New York Times. Интенсивное наступление российских войск обернулось для Киева кошмаром. Медики насчитали в целом 240 человек, получивших в тот день с украинской стороны ранения из-за огнестрельных попаданий и осколочных взрывов, отмечает "Свободная Пресса".

Еще одна проблема украинской стороны – истощение боезапасов. Пентагон пытается решить проблему дефицита боевых запасов в рядах украинской армии, которая расходует ресурсы "в огромных количествах". Киев, говорится в материале, считает, что запасы коллективного Запада неиссякаемы, что является заблуждением, передает "Общественная служба новостей".