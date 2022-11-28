Украина готовится к тотальному блэкауту

Если к нему вообще можно приготовиться

Без внешней помощи со стороны коллективного Запада Украине остается лишь несколько недель жить с переменным светом – после этого страна просто лишится электричества. Такого мнения придерживается эксперт австрийского оборонного ведомства Маркус Райснер.

Для того, чтобы избежать подобного сценария, заявил эксперт, Киеву необходимо развернуть боеспособные и мощные системы ПВО. Европа может предоставить какую-то помощь, однако она будет ограниченной, отмечает телеканал "360".

"Когда в октябре русские начали атаковать критически важную инфраструктуру , Рейснер сказал, что у Украины осталось мало систем, от которых можно было бы защищаться. К октябрю, когда Россия начала атаковать критическую инфраструктуры, Запад уже поставил первые системы, однако огромные размеры страны и множество объектов, которые необходимо защищать, сводят практически все усилия на "нет", – заявил Райснер.

Стратегические атаки ВС России практически не оставляют Украине шансов. Для того, чтобы ситуация изменилась в пользу Киева, коллективный Запад должен наращивать мощности и восстанавливать военную промышленность. Однако времени у него катастрофически не хватает, пишет РИА ФАН.