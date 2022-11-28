"Горы трупов": штурмовики устроили огненное пекло украинским воякам под Бахмутом

Киев теряет по одному батальону в день

Бахмут остается для вооруженных сил Украины тяжелейшим направлением, на котором Киев несет огромные потери. После штурма российские силы смогли освободить населенный пункт Озаряновка к югу от Артемовска.

После этого силы ВС РФ устремились на освобождение Курдюмовки, где обороняется 58 отдельная мотопехотная бригада – как пишут в социальных сетях, весьма деморализованная.

В настоящее время Курдюмовку штурмуют. У украинских сил огромные потери – по батальону в сутки. Село расположено на высокой местности, как утверждает военный обозреватель Юрий Подоляка. В целом же российская сторона сохраняет темпы положительной наступательной динамики.

Подоляка заявил, что таким образом российские войска пытаются вбить клин между Артемовском и Торецком, сжимая противника в полукольцо. Беда украинских сил в практически полном отсутствии резервов. Основную часть группировки Киев из Херсона перебросил на Харьковское направление – вероятно, считает его самым важным в текущий момент.

А "Пятый канал" сообщает, что по "иностранному легиону" на донецком направлении ВС РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием – погибли порядка ста наемников.

По словам военного эксперта Юрия Кнутова, Артемовск (Бахмут) входит в одну из пяти ключевых точек спецоперации, наравне с Соледаром, Авдеевкой, Марьинкой и Угледаром, уточняет "Радио 1".