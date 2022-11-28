Разговаривать с Киевом с каждым днем все сложнее

Российская Федерация готова к переговорному процессу по урегулированию ситуации на Украине, однако общая ситуация сопоставима с мертвым ходом, при котором за публичными кривляниями Киева нет ничего, кроме попытки оставить все на своих местах. Такого мнения придерживается политолог Алексей Мартынов.

Эксперт прокомментировал готовность Ватикана предоставить место для переговоров по урегулированию. Святой престол в октябре сообщил, что готов сделать все необходимое для мира. Позднее в Кремле напомнили, что РФ открыта для таких инициатив, однако Банковая "кодифицировала" отсутствие подвижек в переговорном процессе.

Мартынов указал, что примерно раз в месяц в СМИ запускают новость о подготовке инициативы, однако этот факт совершенно ничего не значит и, тем более, не гарантирует никаких переговоров. Российская сторона многократно заявляла, что готова обсуждать ситуацию, если бы не одно "но".

"Россия готова именно к переговорам, а не к идиотским ужимкам Зеленского", – высказался спикер.

Политолог указал, что предметом переговорных процессов должно стать прекращение боевых действий с украинской стороны – обсуждение территорий РФ находится за рамками вопроса и не подлежит дискуссиям. Киев же имеет все возможности для переговоров – было бы только желание.