В Запорожье прояснили информацию об уходе ВС РФ из Энергодара

Ко всему причастны украинские спецслужбы

На прошлой неделе появились первые сообщения, что якобы российские войска готовятся оставить Запорожскую АЭС и свои позиции в Энергодаре. Местные власти скоро выступили с официальным опровержением, назвав подобные сообщения "бредом". Сейчас же удалось выяснить, откуда появилась такая информация.

Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в беседе с РИА "Новости" заявил, что к распространению таких заявлений причастны украинские спецслужбы. По его словам,это было частью подготовленной информационно-психологической операции.

"Реализовывалась она по следующей схеме: сначала якобы в российских СМИ делается вброс, а уже потом на него ссылаются украинские чиновники", – поделился Рогов.

Он отметил, что россияне не должны переживать по этому поводу – уход ВС РФ с ЗАЭС приведет к потере Запорожской области, и такой сценарий для российской стороны "смерти подобен".