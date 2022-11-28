В Запорожье прояснили информацию об уходе ВС РФ из Энергодара

В Запорожье прояснили информацию об уходе ВС РФ из Энергодара
Фото: Andrei Solomonov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Ко всему причастны украинские спецслужбы

На прошлой неделе появились первые сообщения, что якобы российские войска готовятся оставить Запорожскую АЭС и свои позиции в Энергодаре. Местные власти скоро выступили с официальным опровержением, назвав подобные сообщения "бредом". Сейчас же удалось выяснить, откуда появилась такая информация. 

Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в беседе с РИА "Новости" заявил, что к распространению таких заявлений причастны украинские спецслужбы. По его словам,это было частью подготовленной информационно-психологической операции.

"Реализовывалась она по следующей схеме: сначала якобы в российских СМИ делается вброс, а уже потом на него ссылаются украинские чиновники", – поделился Рогов.

Он отметил, что россияне не должны переживать по этому поводу – уход ВС РФ с ЗАЭС приведет к потере Запорожской области, и такой сценарий для российской стороны "смерти подобен". 

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
новости партнеров

Макрон готов отомстить Путину после унижения

Париж хочет отыграться за провалы в Африке

Одна роковая фраза навсегда рассорила Россию и Венгрию

Будапешт пошел на поводу у Запада

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей