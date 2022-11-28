Чем закончится СВО: озвучен вероятный прогноз

Чем закончится СВО: озвучен вероятный прогноз
Фото: Jordan Tovin/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Участник боевых действий выдал свой сценарий

Сербский снайпер с позывным "Деки" в беседе с URA.RU озвучил вероятных прогноз по итогу российской спецоперации. По его словам, все скорее всего закончится разделом Украины. 

Военный утверждает, что западную часть страны отдадут Польше – вместе с ней Варшаве достануться и украинские нацисты. Российской стороне, помимо уже присоединенных регионов, осталось освободить Одессу, чтобы закрыть двери НАТО. 

"Украину оставить маленькой, с нормальным нейтральным правительством, ну, а другие пусть сами решают, к кому присоединяться", – заявил он.

По его словам, население "исторических территорий России" гарантировано проголосует за присоединение к соседу. Сейчас же, указывает он, в конфликте не стоит никого жалеть, чтобы через 10-20 лет он снова не повторился. 

Источник: URA.RU ✓ Надежный источник
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