Между Россией и США разгорается новый скандал

Между Россией и США разгорается новый скандал
Фото: unsplash.com
Вашингтон накинулся на Москву с обвинениями

Запланированная на 29 ноября встреча между представителями США и России по вопросам ДСНВ не состоится – Москва в одностороннем порядке отклонила возможность проведения консультации, пообещав согласовать новую дату. Сразу же после этого администрация Байдена предъявила Кремлю свои обвинения, передает CNN. 

В Вашингтоне заявили, что Россия намеренно переносит встречи для обсуждения соглашения о ядерных вооружениях между двумя странами. Они выразили готовность устроить все в самые кротчайшие сроки, поскольку "возобновление инспекций является приоритетом для поддержания договора как инструмента стабильности".

В российском МИД, в свою очередь, подтверждают, что российская сторона приняла решение перенести встречу в одностороннем порядке. Однако причины подобного шага держат в секрете. Последующая дата переговоров пока остается неясной.

Заседание Двусторонней консультативной комиссии по российско-американскому договору СНВ в Каире было намечено на 29 ноября – 6 декабря. Согласно условиям соглашения, представители обеих стран проводят инспекции оружейных объектов друг друга. Однако из-за пандемии с 2020 года они были приостановлены. 

Источник: CNN ✓ Надежный источник
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