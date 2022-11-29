Россия пробила брешь в системе ПВО Украины

Россия пробила брешь в системе ПВО Украины
Фото: Pavlo Palamarchuk/www.globallookpress.com
Запад не успевает реагировать на обстрелы инфраструктуры страны

Австрийский эксперт по системам безопасности Герхард Манготт в интервью Deutschlandfunk заявил, что у украинцев заканчиваются снаряды для систем ПВО. И пока Запад не предпринимает по этому поводу никаких действенных шагов.

По его словам, сейчас Украина закупила все генераторы и трансформаторные подстанции, которые только были доступны. У поставщиков такого оборудования есть и другие контракты, поэтому в дальнейшем доступ Киева к этой технике будет ограничен.

На этом фоне крайне важное значение имеет работа системы ПВО страны – и она оставляет желать лучшего, поскольку преимущество не на стороне украинцев, пишет "Свободная пресса". Как отметил эксперт, Россия успевает быстрее уничтожать инфраструктурные объекты, чем Украина успевает ремонтировать. 

"Россия стреляет таким количеством крылатых и баллистических ракет по инфраструктуре, чтобы исчерпать резервы украинской ПВО. Украина использует много ракет, чтобы уничтожить только одну цель", – приводит слова аналитика URA.RU.

Манготт отметил, что сейчас у ВСУ истощаются запасы снарядов для ПВО. И Запад очень небрежен и медлителен в вопросах противовоздушной обороны Украины. Помочь могут системы Patriot Iris-T из Германии, но канцлер Олаф Шольц пытается занимать осторожную позицию, оставляя ПВО для нужд НАТО, пишет интернет-издание "Подмосковье сегодня"

Источник: Deutschlandfunk ✓ Надежный источник
новости партнеров

Раскрыты причины больших потерь ВСУ под Артемовском

Многие солдаты даже не дожидаются помощи

В Запорожье прояснили информацию об уходе ВС РФ из Энергодара

Ко всему причастны украинские спецслужбы

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей