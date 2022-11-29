Россия пробила брешь в системе ПВО Украины

Запад не успевает реагировать на обстрелы инфраструктуры страны

Австрийский эксперт по системам безопасности Герхард Манготт в интервью Deutschlandfunk заявил, что у украинцев заканчиваются снаряды для систем ПВО. И пока Запад не предпринимает по этому поводу никаких действенных шагов.

По его словам, сейчас Украина закупила все генераторы и трансформаторные подстанции, которые только были доступны. У поставщиков такого оборудования есть и другие контракты, поэтому в дальнейшем доступ Киева к этой технике будет ограничен.

На этом фоне крайне важное значение имеет работа системы ПВО страны – и она оставляет желать лучшего, поскольку преимущество не на стороне украинцев, пишет "Свободная пресса". Как отметил эксперт, Россия успевает быстрее уничтожать инфраструктурные объекты, чем Украина успевает ремонтировать.

"Россия стреляет таким количеством крылатых и баллистических ракет по инфраструктуре, чтобы исчерпать резервы украинской ПВО. Украина использует много ракет, чтобы уничтожить только одну цель", – приводит слова аналитика URA.RU.

Манготт отметил, что сейчас у ВСУ истощаются запасы снарядов для ПВО. И Запад очень небрежен и медлителен в вопросах противовоздушной обороны Украины. Помочь могут системы Patriot Iris-T из Германии, но канцлер Олаф Шольц пытается занимать осторожную позицию, оставляя ПВО для нужд НАТО, пишет интернет-издание "Подмосковье сегодня".