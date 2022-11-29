Одна страна НАТО может отправить войска на Украину - и это не Польша

Окончательное решение будет принимать руководство альянса

Германия продолжает не поддаваться давлению других западных стран по поводу поставок Украине ЗРК Patriot. Ранее Берлин предложил передать вооружение Варшаве после ракетного инцидента, но те выступили со встречной инициативой – отдать все Киеву. Это, по словам поляков, помогло бы обезопасить приграничные регионы. Однако немцы заявили, что сперва этот вопрос нужно согласовать с другими членами НАТО.

Как заявил обозреватель Defense News Ярослав Адамовский, у такого ответа есть свои причины. Поставки ЗРК украинцам вынудили бы Германию "перейти черту", отправив вместе с установками и свои войска для управления, поскольку Patriot являются частью общей оборонительной системы альянса, указывает RT. Тем не менее, этот шаг противоречил бы официальной позиции НАТО избегать прямого вмешательства в украинский конфликт.

Предложение Варшавы, в свою очередь, может оказаться простым способом для поляков отказаться от помощи немцев, поскольку они прекрасно понимают общий контекст, сообщает Общественная служба новостей. Однако, по словам журналиста, поставки вооружения выявили противоречия в правящих кругах Польши.

Министр обороны страны Мариуш Блащак выступает за поставки ЗРК Украине, чтобы обеспечить защиту ее западных регионов, и, вероятно, не хочет получать помощь для самой Польши со стороны Германии. При этом президент Анджей Дуда утверждает, что если Берлин откажется передать Patriot Киеву, то Варшава должна воспользоваться предложением для собственной безопасности.