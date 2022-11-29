Одна страна НАТО может отправить войска на Украину - и это не Польша

Одна страна НАТО может отправить войска на Украину - и это не Польша
Фото: Pool Philip Reynaers/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Окончательное решение будет принимать руководство альянса

Германия продолжает не поддаваться давлению других западных стран по поводу поставок Украине ЗРК Patriot. Ранее Берлин предложил передать вооружение Варшаве после ракетного инцидента, но те выступили со встречной инициативой – отдать все Киеву. Это, по словам поляков, помогло бы обезопасить приграничные регионы. Однако немцы заявили, что сперва этот вопрос нужно согласовать с другими членами НАТО. 

Как заявил обозреватель Defense News Ярослав Адамовский, у такого ответа есть свои причины. Поставки ЗРК украинцам вынудили бы Германию "перейти черту", отправив вместе с установками и свои войска для управления, поскольку Patriot являются частью общей оборонительной системы альянса, указывает RT. Тем не менее, этот шаг противоречил бы официальной позиции НАТО избегать прямого вмешательства в украинский конфликт. 

Предложение Варшавы, в свою очередь, может оказаться простым способом для поляков отказаться от помощи немцев, поскольку они прекрасно понимают общий контекст, сообщает Общественная служба новостей. Однако, по словам журналиста, поставки вооружения выявили противоречия в правящих кругах Польши. 

Министр обороны страны Мариуш Блащак выступает за поставки ЗРК Украине, чтобы обеспечить защиту ее западных регионов, и, вероятно, не хочет получать помощь для самой Польши со стороны Германии. При этом президент Анджей Дуда утверждает, что если Берлин откажется передать Patriot Киеву, то Варшава должна воспользоваться предложением для собственной безопасности. 

Источник: Defense News ✓ Надежный источник
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