Российские войска освободили еще два населенных пункта в зоне СВО

Военные постепенно подбираются к Бахмуту

В штабе терробороны ДНР заявили, что ВС РФ смогли освободить населенные пункты Перше Травня и Андреевка. Информация об этом появлялась накануне, но теперь она получила официальное подтверждение.

Ранее СМИ со ссылкой на собствеенные источники сообщали, что российские войска смогли освободить Андреевку, которая находится в 7 км от Артемовска. До этого также отмечалось, что ВС РФ взяли Озаряновку и Зеленополье.

По заявлени аналитиков, в случае дальнейшего продвижения российская армия сможет установить контроль над дорогой Константиновка-Артемовск, которая является важным маршрутом для снабжения ВСУ под Бахмутом.