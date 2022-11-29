Российские войска освободили еще два населенных пункта в зоне СВО

Российские войска освободили еще два населенных пункта в зоне СВО
Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press/www.globallookpress.com
Военные постепенно подбираются к Бахмуту

В штабе терробороны ДНР заявили, что ВС РФ смогли освободить населенные пункты Перше Травня и Андреевка. Информация об этом появлялась накануне, но теперь она получила официальное подтверждение. 

Ранее СМИ со ссылкой на собствеенные источники сообщали, что российские войска смогли освободить Андреевку, которая находится в 7 км от Артемовска. До этого также отмечалось, что ВС РФ взяли Озаряновку и Зеленополье.

По заявлени аналитиков, в случае дальнейшего продвижения российская армия сможет установить контроль над дорогой Константиновка-Артемовск, которая является важным маршрутом для снабжения ВСУ под Бахмутом. 

Источник: РИА "Новости"
новости партнеров

Чем закончится СВО: озвучен вероятный прогноз

Участник боевых действий выдал свой сценарий

В Запорожье прояснили информацию об уходе ВС РФ из Энергодара

Ко всему причастны украинские спецслужбы

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей