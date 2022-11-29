Западные СМИ расшифровали "ядерный сигнал" США для России и Китая

Западные СМИ расшифровали "ядерный сигнал" США для России и Китая
Фото: U.S. Navy/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Американцы послали важное сообщение

В минувший понедельник американские военные заявили, что подлодка ВМС США класса "Огайо" "Западная Вирджиния" посетила воды британского острова Диего-Гарсия. Издание The Drive отметило, что это редкое публичное сообщение нельзя расценивать иначе, как сигнал для России и Китая. Об этом сообщает EADaily.

В Пентагоне подчеркивают, что подобные перемещения – часть военной рутины. Хотя публичные заявления о маневрах атомных подводных лодок со стороны США в последние месяцы – явление не частое, пишет РИА ФАН.

Известно, что "Западная Вирджиния" посетила британский остров между 25 и 31 октябрря. Американцы назвали это "расширенным патрулированием сдерживания", которое направлено на обеспечение безопасности союзников. Помимо прочего они подчеркнули, что баллистические ракеты на подлодке готовы, при необходимости, к реагированию в любой точке земного шара.

Подобное сообщение нужно расценивать как сигнал противнику, в числе которых в данный момент Россия, Китай и Северная Корея. 

Источник: EADaily
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