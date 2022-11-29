В Кремле озвучили условие переговоров с Украиной

Окончательное решение оставили за Киевом

Украинская сторона абсолютно отрицает возможность переговоров по урегулированию конфликта с Россией. Поэтому ВС РФ продолжают спецоперацию, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, окно для начала мирного процесса есть, но все зависит не от Москвы.

Представитель Кремля указал, что у Киева должна быть политическая готовность и воля обсуждать российские требования – это и является на данный момент главным условием переговоров между странами, передает телеканал "360".