Артиллерия превратила украинскую "Крепость на колесах" в груду металла: видео

От грузовика почти ничего не осталось

Российские войска уничтожили в Луганской Народной республики редкий экземпляр противника – "Крепость над колесах" от украинской армии, а именно броневик "Раптор" на шасси KрАЗ-6322, разработанный украинским производителем спецтехники НПО "Практика" еще несколько лет назад.

На опубликованных кадрах видно, что подорванный броневик с открытой дверью покоится на проселочной дороге в осенней грязи. В медиа сообщили, что авто имеет бронированную кабину с топливным баком и кузовом с несколькими амбразурами по бортам.

Броневик вместе с тем оборудован таким образом, чтобы экипаж имел возможность для пулеметного огня по противнику на 360 градусов. Люки для установки пулемета имеются даже на крыше.

Авто имеет вместимость в 23 человека, "Раптор" также оборудовали освещением, обогревателем и фильтровентиляционной установкой с вытяжкой пороховых газов.

Как пишет телеканал "360", ссылаясь на ресурсы, ВСУ потерпели провал в попытке вернуть контроль над Сватово в ЛНР – командиры противника требуют от генштаба разъяснений по целесообразности наступления на город.