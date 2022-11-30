В битве генералов американцы пока позади

Стратегия "контрценностных" боевых действий, проводимых командующим СВО Сергеем Суровикиным, в скором времени даст о себе знать: выведение из строя критической инфраструктуры Украины заставили НАТО пересмотреть планы и приостановить поставки дальнобойных орудий украинской армии.

Как пишет "Свободная Пресса", Украина разваливается по частям чуть ли не в онлайн-трансляции: ЕС ожидает очередного наплыва беженцев (хотя и сам не резиновый). Киев потребует денег не только на обогрев, но и на вакцинацию населения. ВОЗ уже считает, что зима, которая наступит вот-вот, выдастся на Украине апокалиптической.

На большую часть помощи украинским властям приходятся Штаты, выделяющие две трети от всех сумм, поступающих от коллективного Запада. Источник утверждает, что атака по украинской инфраструктуре является примером "контрценностной" доктрины. На поле боя выстраивают эшелонированную оборону, исключающую прорывы противника на территорию РФ, а по его же подстанциям атакуют.

НАТО на это никак публично не реагирует – лишь вынужденно поддерживает курс на эскалацию конфликта. Правда, госсекретарь США Энтони Блинкен уже ответил Украине твердым отказом на требования предоставить дальнобойные орудия.

Как пишет "Пятый канал", одним из наиболее напряженных направлений в военном конфликте на Украине остается запорожское – ВСУ проводят разведку боем. В последней атаке противник пытался прорваться, использовав 100 человек и 10 машин, однако его накрыла артиллерия.