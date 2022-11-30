Мертвому срочно нужна новая припарка

Франция любезно согласилась предоставить Украине свои реактивные системы залпового огня – Париж не может себе позволить выбиваться из фарватера западной политики в отношении Украины. РСЗО LRU уже оказались в распоряжении ВСУ, о чем сообщил глава минобороны Украины Алексей Резников.

Здесь нужно понимать, что дело не только в наращивании военного арсенала по ту сторону баррикад, но и в локальных проблемах со снарядным обеспечением у украинских войск. Военный эксперт Алексей Леонков указал, что поставки РСЗО вызваны израсходованием американских HIMARS.

Французы же привезли Украине свои модернизированные варианты M270 на гусеницах. Дальность стрельбы управляемых ракет доходит до 85 километров. На этот раз Резников позволил себе отойти от болтливости и, на удивление, не раскрыл государственную и военную тайну – Киев уже не уточняет, в каком количестве передано систем.

Леонков же отмечает, что тут зависит все от того, сколько РСЗО окажется в распоряжении Украины. Основная угроза при широком применении будет снова касаться гражданских. Вновь придется "отлавливать" артустановки противника и уничтожать их.

Если Франция начала поставлять Украине свою артиллерию, у американцев произошла переоценка собственных возможностей – Пентагон явно не смог оценить по достоинству ту "безбашенность", с которой украинские войска применяют западную артиллерию.

"Вот и пришлось НАТО напрячь Францию удовлетворять очередное попрошайничество Киева", – пояснил эксперт.

А в ДНР ранее заявили, что "безбашенность" ВСУ и в том, что те заваливают трупами линию боевого столкновения, бессистемно концентрируя в огромном количестве живую силу на каждый участок фронта, пишет "Радио 1". Все атаки противника, нарастившего живую силу, уничтожаются – ранее украинские ДРГ пытались прорваться в районе Кременной, однако были ликвидированы спецподразделением "Ахмата", пишет интернет-издание "Подмосковье Сегодня".