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На полях специальной военной операции по демилитаризации украинского государства продолжаются ожесточенные бои. Сегодня, 30 ноября, представители главного оборонного ведомства нашей страны сообщили радостные вести с Донецкого направления.
Так, Вооруженным силам Российской Федерации удалось полностью освободить важные населенные пункты Белогоровка и Перше Травня Донецкой народной республики.
В ходе операции по освобождению территорий от украинских захватчиков были ликвидированы до 50 незалежных боевиков, четыре бронеавтомобиля, три артиллерийские установки, а также шесть автомобилей, которые использовались для военных целей.
"Молодцы наши ребята! Победа все равно за нами! Успехов вам, а главное здоровья!", "Работайте, братья!", "Молодцы!", " Сегодня прям бальзам СМИ льют", – пишут читатели РИА "Новости" в комментариях к статье.
Кроме того, нашим военным удалось отбить атаку Вооруженных сил Украины в Луганской народной республике. Незалежные вояки попытались напасть на наши позиции неподалеку от Новоселовского, но были отброшены контрударом. На этом направлении украинцы потеряли десяток танков и 50 военнослужащих. Также ВСУ лишились двух бронетранспортеров и самоходной артиллерийской установки.
Ожесточенные бои продолжаются