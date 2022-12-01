Огневой контроль дорог: на Артемовском направлении достигнут прорыв

Огневой контроль дорог: на Артемовском направлении достигнут прорыв
Фото: www.unsplash.com
Задачи спецоперации планомерно выполняются

Десятый месяц на территории украинского государства проводится специальная военная операция по демилитаризации и денацификации киевского режима. На линии соприкосновения остается много горячих точек. Серьезные бои проходят в Донбассе. Последними новостями из Донецкой народной республики поделился советник врио руководителя региона Ян Гагин.

Высокопоставленный госслужащий сообщил, что ситуация на Артемовском направлении существенно изменилась. Вооруженным силам Российской Федерации удалось продвинуться вперед. Сейчас достигнут и зафиксирован огневой контроль всех основных дорог в этом районе. Российские бойцы продолжают выполнять поставленные перед ними задачи.

Как сообщает "Пятый канал", ранее бойцы армейского корпуса Луганской народной республики нанесли огневое поражение Вооруженным силам Украины в Артемовске. Ситуация в этой точке фронта заметно улучшилась, вскоре наши военные могут взять город в оперативное окружение.

Напомним, ранее стало известно, что Армия Российской Федерации освободила поселок Андреевка в Донецкой народной республике. Такую информацию публикует телеканал "360".

Источник: Телеканал 360 ✓ Надежный источник
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