Стратегия российского командующего начала действовать

Придуманная Суровикиным стратегия по разрушению инфраструктурных объектов Украины действует. По словам военного эксперта Михаила Тимошенко, российская армия начинает постепенно дожимать Киев, передает "Царьград".

Тем не менее, у российской стороны нет понимания, в каком состоянии находятся объекты. Если речь идет просто о сгоревшем трансформаторе, то его можно заменить. Судя по заявлениям Зеленского о необходимости поставить Украине подобную технику, запасных в арсенале у них почти не осталось.

Попадания другого рода имеют более сложные последствия.

"Если ты попал в турбинный цех, то гросс капут турбине. И вот это гробовое дело, потому что попытки отремонтировать турбину или заменить ее очень долгосрочные", – отметил эксперт.

Тимошенко полагает, что ВС РФ постепенно дожимают Киев. Он считает, что у ВСУ начал падать боевой дух. И если в этой ситуации российская сторона возьмет Бахмут, то можно будет говорить о возвращении стратегической инициативы России.

Как передает интернет-издание "Подмосковье сегодня", на одном из украинских телеканалов на фоне разрушения инфраструктурных объектов Сергея Суровикина протитровали "министром энергетики". Официальных подтверждений нет, информация появилась в источниках, которые ранее публиковали неверные сведения.