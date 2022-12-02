Украинские солдаты массово уничтожают терминалы спутниковой связи Starlink

Оборудование окозалось достаточно хрупким

Украинский пленный утверждает, что терминалы спутниковой связи Starlink часто выходят из строя – в этом, как правило, виноваты мобилизованные солдаты теробороны, которые случайно ломают оборудование. Об этом сообщает РИА "Новости".

Он отметил, что если кто-то случайно зацепит шнур, то техника сразу же выходит из строя. И, как правило, чинить ее некому. Если обнаруживается трещина на антене, то терминал можно смело отправлять в утиль, передает "Свободная пресса".

По его словам, связаться через Starlink иногда бывает сложно. Скорость работы соединения во многом зависит от погодных условий, пишет РИА ФАН. Если на улице дождь, то она "хреновая".

Пленный заявил, что терминалы украинские солдаты используют не только для передачи и получения данных, необходимых для ведения боевых действий. Также нередко они с их помощью связываются с родителями и просматривают соцсети, сообщает RT.