Озвучены реальные причины конфликта на Украине

Озвучены реальные причины конфликта на Украине
Фото: US Navy/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Россию пытаются лишить важного военного преимущества

Бывший морской офицер США Сет Кропси считает, что главная цель украинского конфликта состоит в получении преимущества в контроле над Черным морем. Своим мнением он поделился с изданием RealClearDefense.

Военный считает, что Украина стремиться к полному контролю в регионе. Для нее это является важным аспектом в политической, экономической и военной безопасности страны.

Благодаря Черному морю украинцы получают возможность свободно экспортировать зерно, а это вернет им контроль над мировыми запасами продовольствия, пишет URA.RU. Также это позволит Киеву лишить Москву возможности проецировать силу на южный и юго-восточный фланги НАТО, поскольку они будут контролировать береговую линию.

В конце концов, отметил Кропси, благодаря этому Украина не даст России получить более сильную военную позицию в Черном море, которая позволила бы оказывать на Киев давление. 

По словам офицера, именно за это в данный момент соревнуются все участники конфликта. 

Источник: URA.RU ✓ Надежный источник
новости партнеров

НАТО признало свою главную ошибку в отношениях с Россией

Генсек выдал пустой и несуразный ответ

Впереди крупное наступление: раскрыты планы Кремля по СВО на 2023 год

Пока время работает на Москву

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей