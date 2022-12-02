Озвучены реальные причины конфликта на Украине

Россию пытаются лишить важного военного преимущества

Бывший морской офицер США Сет Кропси считает, что главная цель украинского конфликта состоит в получении преимущества в контроле над Черным морем. Своим мнением он поделился с изданием RealClearDefense.

Военный считает, что Украина стремиться к полному контролю в регионе. Для нее это является важным аспектом в политической, экономической и военной безопасности страны.

Благодаря Черному морю украинцы получают возможность свободно экспортировать зерно, а это вернет им контроль над мировыми запасами продовольствия, пишет URA.RU. Также это позволит Киеву лишить Москву возможности проецировать силу на южный и юго-восточный фланги НАТО, поскольку они будут контролировать береговую линию.

В конце концов, отметил Кропси, благодаря этому Украина не даст России получить более сильную военную позицию в Черном море, которая позволила бы оказывать на Киев давление.

По словам офицера, именно за это в данный момент соревнуются все участники конфликта.