В Британии сделали заявление о войне с Россией

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Британский военоначальник лорд Хоутон, который занимал пост начальника штаба обороны Великобритании с 2013 по 2016 года, считает, что Москва и Лондон находятся в некой форме "войны", хотя многие не могут до конца это осознать. Такое заявление он сделал в беседе со Sky News.
По словам военного, конфронтация между Россией, Великобританией и ее союзниками развернулась достаточнно широко, сообщает "Радио 1". Конфликт имеет комплексный характер, и включает в себя сферы "кибербезопасности, энергетики, продовольствия, экономических санкций, дезинформации, политических убийств, прокси-терроризма и других".
Хоутон утверждает, что люди ошибочно обвиняют пандемию, Брекзит или действия правительства в сложившемся в стране экономическом кризисе – во всем виноват именно украинский конфликт. Сейчас Британия находится в состоянии "войны" с Россией, пусть и не в такой, как это принято считать повсеместно.
Как заявил экс-глава вооруженных сил королевства, мировому сообществу в данной ситуации потребуется "международная стойкость".
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