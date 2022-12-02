ВС РФ нашли способ уничтожить все ракеты для HIMARS

Подразделения прошли модернизацию

Появившиеся в арсенале ВСУ установки HIMARS во время спецоперации в самом начале вызвали у российских солдат сложности – сбивать выпущенные из них ракеты оказалось крайне затруднительно. Однако спустя время ВС РФ нашли эффективный способ уничтожать снаряды. Об этом РИА "Новости" рассказал командир подразделения российских сил ПВО, которые базируются на Запорожском направлении.

Сейчас на многих системах противовоздушной обороны было установлено новое ПО, которое может с легкостью распознавать ракеты, выпущенные из HIMARS.

"Свободно видим, наблюдаем и уничтожаем без проблем", – заявил военный.

По его словам, теперь подобные снаряды они распознают как обычные цели, и никаких сложностей в их ликвидации у солдат нет.

Занее власти в Запорожской области сообщили, что в ночь на 2 декабря ВС России нанесли удары по объектам в регионе, находящимся под контролем ВСУ. Было уничтожено административное здание около Запорожья, сообщает телеканал "360".