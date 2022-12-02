Путин объявил о мести Украине за теракт на Крымском мосту

Президент сделал новое предупреждение

Владимир Путин провел телефонный разговор с канцлером ФРГ Олафом Шольцем. Информацию подтвердили в Администрации Президента. Стороны обменялись своим видением происходящего на Украине.

Глава России отметил, что долгое время ВС РФ воздерживались от ударов по инфраструктурным объектам, однако в свете поведения украинцев эта мера стала "вынужденной и не избежной". Путин подчеркнул, что причиной такого решения стали провокационные атаки Киева на гражданскую инфраструктуру России, включая Крымский мост и объекты энергетики.

К этому он также приравнял теракты на "Северных потоках", подчеркнув, что российские профильные структуры нужно привлечь к расследованию.

Отдельно Путин лично обратился к Шольцу, призвав Берлин "пересмотреть свои подходы в контексте украинских событий". По его словам, Германия придерживается деструктивной линии, осуществляя подготовку украинских солдат и отправляя Украине военную и финансовую помощь.