Путин объявил о мести Украине за теракт на Крымском мосту

Путин объявил о мести Украине за теракт на Крымском мосту
Фото: Iliya Pitalev/Kremlin Pool/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Президент сделал новое предупреждение

Владимир Путин провел телефонный разговор с канцлером ФРГ Олафом Шольцем. Информацию подтвердили в Администрации Президента. Стороны обменялись своим видением происходящего на Украине.

Глава России отметил, что долгое время ВС РФ воздерживались от ударов по инфраструктурным объектам, однако в свете поведения украинцев эта мера стала "вынужденной и не избежной". Путин подчеркнул, что причиной такого решения стали провокационные атаки Киева на гражданскую инфраструктуру России, включая Крымский мост и объекты энергетики. 

К этому он также приравнял теракты на "Северных потоках", подчеркнув, что российские профильные структуры нужно привлечь к расследованию.

Отдельно Путин лично обратился к Шольцу, призвав Берлин "пересмотреть свои подходы в контексте украинских событий". По его словам, Германия придерживается деструктивной линии, осуществляя подготовку украинских солдат и отправляя Украине военную и финансовую помощь. 

Источник: сайт Президента России ✓ Надежный источник
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