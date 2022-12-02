Спецоперация пролила свет на многие вопросы

После старта специальной военной операции по демилитаризации украинского государства положение дел в мировом пространстве серьезно изменилось. Как отмечает обозреватель авторитетного британского издания The Telegraph Доминик Николлз, в частности, ситуация в Незалежной обнажила критическую уязвимость артиллерии Соединенного королевства.



Такую информацию британский журналист публикует со ссылкой на соответствующее заявление руководителя главного военного ведомства Великобритании Бена Уоллеса. Министр отметил, что его родному государству пора вооружиться ракетами нового поколения. Украинский конфликт продемонстрировал, что артиллерия Британии безнадежно устарела и нуждается в обновлении.

Уоллес особенно подчеркнул, что костяк армии королевства – самоходные гаубицы AS-90 по характеристикам существенно хуже, чем их аналоги из других государств.

Сообщается, что лондонская администрация готова выделить внушительную сумму в размере 24 миллиардов фунтов стерлингов на то, чтобы модернизировать вооружение армии.