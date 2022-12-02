Россия обнажила критическую уязвимость Лондона

Россия обнажила критическую уязвимость Лондона
Фото: www.unsplash.com
Спецоперация пролила свет на многие вопросы

После старта специальной военной операции по демилитаризации украинского государства положение дел в мировом пространстве серьезно изменилось. Как отмечает обозреватель авторитетного британского издания The Telegraph Доминик Николлз, в частности, ситуация в Незалежной обнажила критическую уязвимость артиллерии Соединенного королевства.

Такую информацию британский журналист публикует со ссылкой на соответствующее заявление руководителя главного военного ведомства Великобритании Бена Уоллеса. Министр отметил, что его родному государству пора вооружиться ракетами нового поколения. Украинский конфликт продемонстрировал, что артиллерия Британии безнадежно устарела и нуждается в обновлении.

Уоллес особенно подчеркнул, что костяк армии королевства – самоходные гаубицы AS-90 по характеристикам существенно хуже, чем их аналоги из других государств.

Сообщается, что лондонская администрация готова выделить внушительную сумму в размере 24 миллиардов фунтов стерлингов на то, чтобы модернизировать вооружение армии.

Источник: The Telegraph ✓ Надежный источник
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