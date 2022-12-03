Не доехали до Украины: с американскими танками в Европе произошло ЧП

Греки не на шутку перепугались из-за случившегося

Поезд, перевозивший военную американскую технику, сошел с рельсов в Греции. По данным местных СМИ, инцидент произошел возле порта Александруполис. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на местные СМИ.

Указывается, что инцидент произошел утром в минувшую пятницу. На место прибыла специальная техника, которая требуется для подъема составов, а также полицейские.

Журналисты утверждают, что поезд перевозил танки, бронемашины и контейнеры, которые недавно выгрузили в американском порту. Их планировали отправить к границе НАТО. При этом в статье отдельно указывается, что порт, через который происходила перевозка, используется армией США для поставок вооружения Украине.

Инцидент напугал местных жителей, которые регулярно видят перевозку военной техники по железнодорожным путям, но не имеют представления, что насколько опасный груз находится в закрытых контейнерах.



