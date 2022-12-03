Раскрыта сенсационная информация о теракте на Крымском мосту

Раскрыта сенсационная информация о теракте на Крымском мосту
Фото: vk.com/myfeo_ru/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Стали известны имена организаторов

Британская разведка имеет прямой отношение к подрыву Крымского моста. Они отвечали и за операцию, которую провели на "Северных потоках". Военный эксперт Александр Артамонов назвал имена офицеров, которые лично отдали приказ и курировали происходящее, передает "Царьград". 

По его словам, за все отвечали специалисты MI-6. Это офицер разведывательного корпуса британской армии Найджел Доннелли, в команду которого входил британский офицер Хью Уорд, разработавший дорожную карту ликвидации стратегического объекта России. В настоящее время Донелли находится в Литве. 

Источники подобной информации специалист засекретил.

Ранее шведские аналитики заявили, что, вероятно, российские газопроводы были взорваны снарядами, которые спустили с наводного судна. 

Российских специалистов к расследованию происходящего на "Северных потоках" не допустили. Хотя президент Владимир Путин открыто говорил, что к этому причастны "англосаксы". Крымский мост при этом, как утверждают в Москве, был взорван СБУ. Официально Киев от ответственности открещивается, хотя и не говорит напрямую, что к атаке не имеет никакого отношения. 

Источник: Царьград ✓ Надежный источник
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