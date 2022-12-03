Раскрыта сенсационная информация о теракте на Крымском мосту

Стали известны имена организаторов

Британская разведка имеет прямой отношение к подрыву Крымского моста. Они отвечали и за операцию, которую провели на "Северных потоках". Военный эксперт Александр Артамонов назвал имена офицеров, которые лично отдали приказ и курировали происходящее, передает "Царьград".

По его словам, за все отвечали специалисты MI-6. Это офицер разведывательного корпуса британской армии Найджел Доннелли, в команду которого входил британский офицер Хью Уорд, разработавший дорожную карту ликвидации стратегического объекта России. В настоящее время Донелли находится в Литве.

Источники подобной информации специалист засекретил.

Ранее шведские аналитики заявили, что, вероятно, российские газопроводы были взорваны снарядами, которые спустили с наводного судна.

Российских специалистов к расследованию происходящего на "Северных потоках" не допустили. Хотя президент Владимир Путин открыто говорил, что к этому причастны "англосаксы". Крымский мост при этом, как утверждают в Москве, был взорван СБУ. Официально Киев от ответственности открещивается, хотя и не говорит напрямую, что к атаке не имеет никакого отношения.