Россию уговорили вывести войска с Запорожской АЭС

В МАГАТЭ анонсировали соглашение между сторонами

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси утверждает, что Киев и Москва близки к совместному разрешению ситуации, которая сложилась вокруг Запорожской АЭС. В беседе с итальянским изданием La Repubblica он рассказал подробности соглашения между сторонами.

Он утверждает, что Россия и Украина согласились с принципами, которые являются фундаментальными для каждой из стран. Первый – отказ от стрельбы. Второй – все оставят на попечение МАГАТЭ.

"Вывод вооружений с завода – это то, о чем просят украинцы, что понятно с их точки зрения. И это в любом случае будет частью общего соглашения", – заявил Гросси.

На вопрос журналистов согласны ли с этим россияне, он указал, что Москва не выступает против соглашения с Киевом, намекнув на готовность российской стороны вывести войска. При этом он отказался пояснять, что за подобный шаг получит Россия.

По словам Гросси, договоренность будет касаться исключительно сохранения ядерной безопасности, а не предоставления более выгодных военных позиций каждой из сторон.

Также директор допустил, что может снова встретиться с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Он выразил надежду, что окончательной договоренности между сторонами по ЗАЭС получится достичь до конца года.