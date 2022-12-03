Озвучен вероятный срок завершения СВО

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В следующем году российская спецоперация на Украине может завершиться. Бывший сенатор Франц Клинцевич в беседе с "Радио 1" подчеркнул, что это станет возможно благодаря хитрой тактике Сергея Суровикина.
Эксперт отметил, что ожидать активных наступательных действий со стороны ВС РФ в данный момент не стоит – командование планирует переждать время, когда силы украинской армии истощатся после недавних обстрелов энергоструктуры страны. По словам Клинцевича, первые признаки деградации уже начали проявляться, к Новому году они могут достичь 80%.
"В феврале будут очень серьезные успехи и продвижение российских вооруженных сил", – заявил он.
Пока российские войска заняты разработкой логистики, подготовкой резервов. Командование, считает эксперт, заняло правильную позицию, поскольку пока войска прощупывают слабые точки противника и берут населенные пункты в интересах усиления собственной обороны.
После начала активного наступления российской армии в феврале вероятно и скорейшее завершение СВО.
Спецоперация пролила свет на многие вопросы