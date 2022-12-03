Одно решение Путина загнало Запад в "смертельную" ловушку

Никто не может предложить допустимых условий для перемирия

Сложившаяся на текущий момент ситуация в российско-украинском конфликте ставит все участвующие стороны в затруднительное положение. Победы Киева могут привести к бесконечному реваншу со стороны Москвы. И пока Украина и Россия продолжают сражаться, на Западе все сильней укрепляет свое положение оппозиция, пишет Time.

На этом фоне в ноябре советник президента США Джек Салливан тайно встретился со своим российским коллегой для "конфиденциального разговора", который был подытожен неутешительным посланием для Зеленского – пора разговаривать с Путиным.

Если начало СВО было стремительным, и российские войска почти дошли до Киева, то вскоре поддерживаемые Западом ВСУ смогли передвинуть линию столкновения. Тем не менее, в третьем акте успехи украинской стороны вряд ли будут такими легкими, указывается в статье.

Решение российского президента начать спецоперацию в итоге обернулось для США и Европы "смертельной" диллемой. Они не могут пойти на уступки ни одной из сторон, не навредив себе. Если Запад перестанет поддерживать Киев, то Москва может нанести сокрушительные удары в зоне СВО, а это пошатнет безопасность НАТО. Но и украинский президент не должен решить, что он способен к масштабным победам в виде возвращения Крыма.

"Это смертельная дилемма для Запада. Путин не должен побеждать, но и Зеленский не должен побеждать слишком сильно", – отмечают журналисты.

Теперь Вашингтон вместе с Брюсселем пытаются убедить Киев, что Крым потерян навсегда. При этом они не хотят признания новых регионов России, поскольку следом это может привести к новому витку вооруженных конфликтов, в которых главными фигурами станут Китай и Иран.