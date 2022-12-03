Одно решение Путина загнало Запад в "смертельную" ловушку

Одно решение Путина загнало Запад в "смертельную" ловушку
Фото: Mikhail Klimentyev/Kremlin Pool/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Никто не может предложить допустимых условий для перемирия

Сложившаяся на текущий момент ситуация в российско-украинском конфликте ставит все участвующие стороны в затруднительное положение. Победы Киева могут привести к бесконечному реваншу со стороны Москвы. И пока Украина и Россия продолжают сражаться, на Западе все сильней укрепляет свое положение оппозиция, пишет Time. 

На этом фоне в ноябре советник президента США Джек Салливан тайно встретился со своим российским коллегой для "конфиденциального разговора", который был подытожен неутешительным посланием для Зеленского – пора разговаривать с Путиным. 

Если начало СВО было стремительным, и российские войска почти дошли до Киева, то вскоре поддерживаемые Западом ВСУ смогли передвинуть линию столкновения. Тем не менее, в третьем акте успехи украинской стороны вряд ли будут такими легкими, указывается в статье. 

Решение российского президента начать спецоперацию в итоге обернулось для США и Европы "смертельной" диллемой. Они не могут пойти на уступки ни одной из сторон, не навредив себе. Если Запад перестанет поддерживать Киев, то Москва может нанести сокрушительные удары в зоне СВО, а это пошатнет безопасность НАТО. Но и украинский президент не должен решить, что он способен к масштабным победам в виде возвращения Крыма.

"Это смертельная дилемма для Запада. Путин не должен побеждать, но и Зеленский не должен побеждать слишком сильно", – отмечают журналисты.

Теперь Вашингтон вместе с Брюсселем пытаются убедить Киев, что Крым потерян навсегда. При этом они не хотят признания новых регионов России, поскольку следом это может привести к новому витку вооруженных конфликтов, в которых главными фигурами станут Китай и Иран. 

Источник: Time ✓ Надежный источник
новости партнеров
По теме

Россия обнажила критическую уязвимость Лондона

Спецоперация пролила свет на многие вопросы

Что ждет Украину в начале декабря: важные события предрек полковник Баранец

Обстановка на фронте может заметно измениться

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей