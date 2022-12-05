В США оценили идею Латвии разбомбить аэродромы России

В США оценили идею Латвии разбомбить аэродромы России
Фото: www.unsplash.com
Прибалтика готова к эскалации конфликта

Широкий резонанс получило заявление латвийских политиков, которые считают отличной идеей разрешить киевскому режиму бить по российским аэродромам. Мнением на этот счет поделились в Соединенных Штатах Америки.

Как напоминает интернет-издание "Общественная служба новостей", с резонансным предложением ранее выступил руководитель главного внешнеполитического ведомства Латвии Эдгарс Ринкевичс. Воинственный латвиец считает, что ВСУ имеют полное право бить по местам базирования наших ракет. Эскалация ничуть не пугает европейца.

Однако здравомыслящие американские политики придерживаются иного мнения. По крайней мере, экс-работник Белого дома при администрации Рональда Рейгана Пол Крейг Робертс уверен, что подобного рода шаги серьезно ухудшат ситуацию, отмечает телеканал RT.

При этом государственный деятель подчеркнул, что Вильнюс вряд ли мог позволить себе такое заявление без санкции со стороны Вашингтона – прибалтийские страны во многом являются марионеткой США. Робертс крайне обеспокоен ужесточением риторики, передает интернет-издание URA.RU. Развитие конфликта может привести к полномасштабной ядерной войне.

Источник: Сайт Пола Крейга Робертса ✓ Надежный источник
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