Российские бойцы удерживают инициативу

На полях специальной военной операции по демилитаризации украинского государства продолжается противостояние Вооруженных сил Российской Федерации и незалежных вояк. Важными новостями с фронта поделился командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов.



Опытный чеченский боец подчеркнул, что нашим вооруженным силам удается удерживать инициативу по всей линии фронта в Донбассе. Более того, Армия России уверенно продвигается вперед и освобождает новые территории.

Алаудинов подчеркнул, что сейчас инициатива полностью находится в руках Министерства обороны Российской Федерации, частной военной компании "Вагнер" и спецназа "Ахмат".

Командир также сообщил, что сейчас наши военные продвигаются в таких стратегически важных направлениях, как Артемовск и Соледар. При этом российским бойцам приходится биться за каждый метр линии фронта. Укрепрайоны противника усложняют нам задачу, однако военнослужащие делают все для того, чтобы реализовать поставленные перед ними цели.