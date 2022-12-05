Командир "Ахмата" заявил о важных переменах на линии фронта в Донбассе

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На полях специальной военной операции по демилитаризации украинского государства продолжается противостояние Вооруженных сил Российской Федерации и незалежных вояк. Важными новостями с фронта поделился командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов.
Опытный чеченский боец подчеркнул, что нашим вооруженным силам удается удерживать инициативу по всей линии фронта в Донбассе. Более того, Армия России уверенно продвигается вперед и освобождает новые территории.
Алаудинов подчеркнул, что сейчас инициатива полностью находится в руках Министерства обороны Российской Федерации, частной военной компании "Вагнер" и спецназа "Ахмат".
Командир также сообщил, что сейчас наши военные продвигаются в таких стратегически важных направлениях, как Артемовск и Соледар. При этом российским бойцам приходится биться за каждый метр линии фронта. Укрепрайоны противника усложняют нам задачу, однако военнослужащие делают все для того, чтобы реализовать поставленные перед ними цели.
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