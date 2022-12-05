Молдавия заявила об упавшей на территории страны российской ракете

Молдавия заявила об упавшей на территории страны российской ракете
Фото: пресс-служба МВД Молдавии
Якобы снаряд залетел после нового обстрела украинской инфраструктуры

МВД Молдавии заявили, что недалеко от Бричан обнаружен объект, похожий на ракету. В ведомстве не стали говорить, откуда предположительно мог прилететь снаряд, однако в местных СМИ появилась информация, что он – российского происхождения. 

Полицейские утверждают, что ракета упала в одном из садов города Бричаны, расположенном неподалеку от украинской границы. Ее обнаружили пограничники, которые патрулировали территорию после появившейся информации об обстрелах Украины со стороны России. 

"В это время район, где была обнаружена ракета, был оцеплен полицией и пограничниками. На месте ожидаются специализированные службы МВД, Бомтех и ИГСУ", – говорится в сообщении.

Некоторые местные СМИ заявили, что снаряд, скорее всего, принадлежит ВС РФ. Однако некоторое время спустя его опознали как разгонный блок системы ПВО С-300. Поэтому, скорее всего, она была выпущена ВСУ. 

Известно, что падение боеприпаса не привело к жертвам и разрушением как похожий инцидент в Польше ранее, где погибло два фермера. 

Источник: МВД Молдавии ✓ Надежный источник
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