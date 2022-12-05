ВС РФ жестко отомстили Украине за попытку атаковать ядерный арсенал России

ВС РФ жестко отомстили Украине за попытку атаковать ядерный арсенал России
Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press/www.globallookpress.com
Военные нанесли ответный удар

Сегодня утром, 5 декабря, украинские военные предприняли попытку совершить диверсии на военных аэродромах, расположенных в Рязанской и Саратовской областях. Летевшие на малой высоте БПЛА добрались до "Дягилево" и "Энгельса", после чего были перехвачены. Однако по данным Минобороны, несколько военных в результате атаки погибли. 

В ведомстве заявили, что трое военнослужащих технического состава получили смертельные ранения, еще четверо были госпитализированы. 

"В результате падения и взрыва на российских аэродромах обломков реактивных беспилотников была незначительно повреждена обшивка корпуса двух самолетов", – указано в сообщении.

На каком именно аэродроме это произошло не разглашается, однако ранее в Telegram-каналах были неподтвержденные сведения, что пострадали самолеты в Энгельсе, где находится база стратегических ракетоносцев, способных нести ядерный заряд.

Как пояснили в Минобороны, в качестве ответа на попытку совершить диверсии и гибель российских военных ВС РФ нанесли массированный удар по украинской инфраструктуре. В качестве целей были выбраны 17 объектов "системы военного управления и связанные с ними объекты оборонного комплекса, узлов связи, энергетики и воинских частей Украины" – все были поражены. 

Источник: Минобороны России ✓ Надежный источник
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