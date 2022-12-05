ЦБ РФ лишил Запад возможности украсть замороженные российские активы

Регулятор давно просчитал вероятные риски

С начала СВО на Украине США и Евросоюз пошли на радикальную меру – заморозили спрятанные в западных банках российские активы. Всего, по данным Брюсселя, за границей ЦБ РФ спрятал порядка 300 млрд долларов. Их арестовали, и сейчас придумывают способ передать Украине. Однако на деле оказалось, что регулятору удалось грамотно замаскировать свои средства.

По данным аналитиков НАТО, Запад сумел конфисковать лишь около 80-100 млрд долларов на текущий момент. Где Москва спрятала оставшиеся активы они не имеют никакого понятия. Чиновники пытаются выйти хотя бы на какой-то след, установить разместившие средства организации или лица, но пока безуспешно.

Дополнительные проблемы у них вызывают и действия ЦБ РФ, который в последний раз публиковал отчет о структуре своих резервов в январе и с тех пор не обновлял.

Эксперты отмечают, что "заморозка" российских активов в юридическом смысле обозначает запрет на их перевод куда-либо. Если финансовая организация, в которой хранятся средства, решится на подобный шаг, ее могут лишить права работать с евро и долларами. Однако установить точную принадлежность денег не всегда возможно.