Беспилотник нанес удар по аэродрому в Курске

Беспилотник нанес удар по аэродрому в Курске
Фото: www.unsplash.com
На место оперативно выехали спецслужбы

Сегодня, 6 декабря, весьма тревожные новости поступили из приграничной с украинским государством Курской области. Там был нанесен удар по аэродрому.

Атака осуществлена на центр российского субъекта. Как сообщил глава региона Роман Старовойт, удар пришелся по нефтенакопителю, который находится в районе курского аэродрома.

Телеканал "360" со ссылкой на губернатора подчеркивает, что инцидент обошелся без жертв и пострадавших. Важный топливный объект загорелся, однако пожар уже локализуется. На место чрезвычайного происшествия оперативно выехали представители профильных служб.

Напомним, вчера киевский режим предпринял попытку нанести удары по военным аэродромам, расположенным в Саратовской и Рязанской областях.

Тем временем, Вооруженные силы Российской Федерации продолжают громить украинских боевиков. "Пятый канал" публикует кадры, на которых запечатлен момент ликвидации бронетехники и живой силы ВСУ ударами российских вертолетов Ка-52 и Ми-24.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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