Вашингтон считает себя полноправным участником событий

Ситуация, развернувшаяся на территории украинского государства, остается в фокусе внимания всего мирового пространства. Американский госсекретарь Энтони Блинкен регулярно подчеркивает готовность Вашингтона поддерживать киевский режим. Также высокопоставленный госслужащий обозначил, какие цели Белый дом преследует на Украине.



По словам власть имущего американца, сейчас Вашингтон сфокусирован на том, чтобы помочь нынешнему руководству Незалежной забрать земли, которые были освобождены российской армией с 24 февраля, отмечает телеканал RT.



Блинкен подчеркнул, что военные действия необходимо продолжать до возвращения занятых Россией территории, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня". В этом вопросе американцы готовы помочь Киеву.



Также госсекретарь отдельно отметил, что помимо военной помощи, киевскому режиму нужна экономическая и гуманитарная поддержка, передает "Радио 1".



Российские интернет-пользователи весьма бурно отреагировали на очередное заявление высокопоставленного американца.

"У Америки к Украине вдруг вспыхнула такая любовь! С чего бы это? Где Америка (географическое положение) и где Украина. И что они вообще забыли на Украине?", "Американцы так допрыгаются до глобальной ядерной войны...", "Такие заботливые бесы", "Какие бы цели не ставили США на Украине, им не суждено сбыться. Волки в овечьих шкурах. Большая часть мира вас давно раскусила. Где вы, там кровь и беззаконие", – пишут читатели РИА "Новости".

