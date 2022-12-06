Киевский режим отбивается от рук

Накануне, 5 декабря, Вооруженные силы Украины осуществили атаку на российские военные аэродромы. Действия Киева предсказуемо получили широкий резонанс. В американской прессе также отреагировали на поступок руководства Незалежной.



Так, авторитетное американское издание Bloomberg считает нападение украинцев на наши аэродромы "новым и весьма опасным витком" конфликта. Журналисты уверены, что Североатлантический альянс вмешается в ситуацию и "постарается успокоить" киевских агрессоров, отмечает интернет-издание "Общественная служба новостей".

Эксперты утверждают, что коллективный Запад не заинтересован в прямом вмешательстве НАТО в украинский конфликт. Именно поэтому западная коалиция постарается приструнить незалежных и запретит им осуществлять более масштабные атаки на территорию России.

Напомним, в результате ударов по военным аэродромам в Саратовской и Рязанской областях трое наших бойцов погибли, еще четверо получили серьезные травмы.