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Накануне, 5 декабря, Вооруженные силы Украины осуществили атаку на российские военные аэродромы. Действия Киева предсказуемо получили широкий резонанс. В американской прессе также отреагировали на поступок руководства Незалежной.
Так, авторитетное американское издание Bloomberg считает нападение украинцев на наши аэродромы "новым и весьма опасным витком" конфликта. Журналисты уверены, что Североатлантический альянс вмешается в ситуацию и "постарается успокоить" киевских агрессоров, отмечает интернет-издание "Общественная служба новостей".
Эксперты утверждают, что коллективный Запад не заинтересован в прямом вмешательстве НАТО в украинский конфликт. Именно поэтому западная коалиция постарается приструнить незалежных и запретит им осуществлять более масштабные атаки на территорию России.
Напомним, в результате ударов по военным аэродромам в Саратовской и Рязанской областях трое наших бойцов погибли, еще четверо получили серьезные травмы.
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