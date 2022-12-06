Армия России разгромила крупнейшую ТЭС в Киевской области – Кива

Армия России разгромила крупнейшую ТЭС в Киевской области – Кива
Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Русские ракеты достигли целей

Накануне, 5 декабря, территория украинского государства подверглась массированному обстрелу. Бывший депутат Верховной рады Незалежной Илья Кива заявил, что мощными снарядами была разгромлена крупнейшая в Киевской области Трипольская теплоэлектростанция.

Такой информацией украинский государственный деятель поделился в социальных сетях. Бывший парламентарий подчеркнул, что мощнейшая украинская электростанция подавала энергию в Киевскую, Черкасскую и Житомирскую области. Очевидно, что поражение такого стратегически важного объекта самым негативным образом скажется на инфраструктуре Украины. Кива добавил, что сейчас специалисты оценивают нанесенный ущерб.

Также сегодня, 6 декабря, в социальных сетях появилась информация о том, что украинские беспилотники атаковали Брянскую область. Дроны упали рядом с топливными резервуарами комбината "Слава", сообщает интернет-издание URA.RU.

Тем временем, наши бойцы продолжают выполнять поставленные перед ними задачи. Издание РИА ФАН публикует видео удара российской САУ "Мста-С" по грузовику украинцев с боеприпасами.

Источник: Telegram • Требует проверки
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