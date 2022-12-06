"Центр Киева в хлам": в России нашли способ достичь мира в Донбассе

От переговоров хотят окончательно отказаться

Даже в случае начала переговоров между Россией и Украиной обстрелы Донецка со стороны ВСУ не прекратятся, считает военкор Александр Сладков. По его мнению, решить все можно только радикальными мерами.

В качестве такой меры журналист предложил нанести серьезный удар по украинской столице.

"Если не разнесем центр Киева сейчас в хлам сегодня же, и Крещатик, и Майдан, и Банковую, Институтскую – ничего не остановится, так и будут стрелять", – уверен он.

Сладков считает, что вести переговоры с украинскими властями, а тем более уговаривать их – бессмысленно. Убийства и обстрелы будут продолжаться вне зависимости от договоренностей.